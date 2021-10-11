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Edirne'de dükkandan çanta ve para çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı

11.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yerinden para ve çanta çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Keşan Belediye Çok Amaçlı Pazar Yeri'ndeki dükkanın sahibi, polise para ve çantasının çalındığı ihbarında bulundu.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık zanlısının C.K. olduğunu belirledi.

Hırsızlıktan sabıkalı C.K. gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde dükkana giren C.K'nin etrafı karıştırması, çaldığı çantayı kazağının altına gizleyerek ayrılması yer alıyor.

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