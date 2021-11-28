Edirne’de düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivali sona erdi

EDİRNE (AA) - Edirne’de düzenlenen Kahve ve Çikolata Festivalini yaklaşık 35 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Valilik himayesinde düzenledikleri festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Cumartesi başlayan programın söyleşiler, atölyeler ve konserlerle renklendiğini belirten Soytürk, “İki günde yaklaşık 35 bin kişiyi ağırladık. Ciddi bir katılım var, halkımız mutlu." dedi.

Festivale komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan’dan da ziyaretçilerin geldiğine işaret eden Soytürk, “iki gün boyunca Türkiye’nin kahve demlemecileri, cezve ve ibrik şampiyonları, kahve uzmanları bizimle beraberdi. Atölyeler düzenlediler, nitelikli kahveyi demlemeyi anlattılar. Festivalimiz beklediğimizden çok ilgi gördü. Katılım gösteren, emek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Karaağaç Muhtarı Agah Korkan da festivale gösterilen ilginin mahalle esnafını da mutlu ettiğini söyledi.

Festivallerin devam etmesini dileyen Korkan, “Mahallemize 30-40 bin kişi geldi. Kahve içip çikolata yiyorlar. İnsanlar çok mutlu." dedi.

Çikolata üreticisi Gökçe Ece Türkmen ise festivalin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, “Edirneliler kahveyi ve çikolatayı çok seviyormuş, bunu anladık. İlgi çok yüksek. Biz bu kadar fazla insan olmasını beklemiyorduk. İnsanların ürünlerimizi beğenmesi bizleri mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Kahve firması sahibi Yiğit Koçyiğit de ilgiye dikkat çekerek,"20 kişilik kontenjan varsa en az 35-40 kişi katılıyor etkinliklere. Gayet memnunuz." diye konuştu.

Festival, konserlerin ardından sona erdi.



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