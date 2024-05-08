YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

Edirne'de düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

AA AA
08.05.2024 14:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de hizmete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitinde görev alacak.

Mobil Göç Noktası aracını ziyaret eden Vali Yunus Sezer, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan çalışma sistemine ilişkin bilgi aldı.

Saraçlar Caddesi'nde faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası'nda düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimlikleri sorgulanacak.

Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılacak.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılacak.

Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktalarıyla ilçelerde görev alacak.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı tutuklandıElazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı tutuklandı
Yüksekova’da ekim mesaisi başladıYüksekova’da ekim mesaisi başladı
Nazilli NARKO uyuşturucuya geçit vermiyorNazilli NARKO uyuşturucuya geçit vermiyor
Anahtar Kelimeler:
tespit

Edirne Namaz Vakitleri 9 Mayıs Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:53
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:27
Yatsı
22:05
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.