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Edirne'de erken uyarı sistemiyle üzüm bağlarındaki hastalıklar önceden belirlenecek

26.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, üzüm bağlarında yaşanabilecek hastalıklara yönelik erken uyarı sistemi kuruldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte en çok üzüm bağlarının bulunduğu Uzunköprü'nün Yeniköy Mahallesi'nde iklim şartlarına bağlı ortaya çıkabilecek hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesi ve doğru zirai mücadelenin yapılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle Yeniköy'de üzüm bağlarının bulunduğu bölgeye tahmin uyarı sistemi kuruldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Uzunköprü Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Demir Öktem ve Yeniköy Mahalle Muhtarı Onur Erkan ile sistemi inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayazıt, erken uyarı sistemiyle hastalıkların önüne geçme imkanı elde edileceğini belirtti.

Sistemin pek çok avantajı olduğunu aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"İklim şartlarına bağlı ortaya çıkabilecek bağ hastalığı ve zararlılarının önceden tespit edilip oluşabilecek risklere karşı erken önlem alınabilmesini sağlayacak sistemin kurulumu tamamlandı. Bu sayede üreticilerimiz hastalıklara karşı önlemlerini önceden alabilecek. İlimiz bağcılığı için oldukça önemli olan tahmin uyarı sisteminin alımında verdiği desteklerden dolayı Valimiz H. Kürşat Kırbıyık'a teşekkür ediyoruz."

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hastalık tespit

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