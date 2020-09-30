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Edirne'de esnaf Kovid-19'la mücadelede "hijyen kalkanı"ndan memnun

EDİRNE HABERLERİ  | 30.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Valilikçe salgınla mücadele amacıyla esnafa 20 bin el pulverizatörü dağıtıldı, dezenfektan desteği sağlandı - Esnaf Gürkan Günay: - "Valiliğimizin bizlere sağladığı dezenfektanı çok sık şekilde kullanarak hijyen tedbirini en üst seviyede uyguluyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne esnafı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede valilik koordinasyonunda kendilerine sağlanan hijyen desteğinden memnuniyet duyuyor.

Edirne Valiliğince temin edilen dezenfektan dolu 1 litrelik 20 bin el pulverizatörü, valilik ekipleri ve Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları iş birliğiyle il ve ilçelerdeki küçük esnafa dağıtıldı.

Dezenfektanı biten esnaf, çeşitli noktalarda oluşturulan istasyonlarda dezenfektan alabiliyor.

Valilik ve üniversite iş birliğiyle Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri salgınla mücadele için dezenfektan üretmeyi de sürdürüyor.

Ayrıca apartmanlar, kamu binaları, taksi durakları, oteller, kreşler, düğün salonları ve diğer iş yerleri aralıksız dezenfekte ediliyor. Buralara daha önce de 15 bin dezenfektan pulverizatörü dağıtılmıştı.

Dağıtılan pulverizatörlerle kentte her gün 35 bin noktada dezenfekte işlemi yapılıyor.

- "Salgınla mücadele topyekun yapılır"

Büfeci Göksel Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının tüm dünya için ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Salgını toplumun hep birlikte tedbirler alarak yeneceğini belirten Dal, "Maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyarak bunu atlatacağız. Her şeyden önce birbirimize saygı duymalıyız. Valiliğimiz de sağ olsun dezenfektan desteği sağlıyor sık sık. Salgınla mücadele topyekun yapılır, herkes kurallara uymalıdır." dedi.

Kırtasiyeci Murat Duman da salgınla mücadelede hijyenin çok önemli bir tedbir olduğunu belirterek, "Çoğu yerde esnaf ulaşamıyor bazı şeylere, ulaştığı zaman da maliyeti yüksek oluyor. Esnafın da ekonomik durumu belli. Bu şekilde Edirne'de dağıtılması hoşumuza gidiyor. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönerci Gürkan Günay da salgınla mücadele tedbirlerini eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi.

Edirne'de salgınla başından bu yana ciddi şekilde mücadele edildiğini belirten Günay, "Valiliğimizin bizlere sağladığı dezenfektanı çok sık şekilde kullanarak hijyen tedbirini en üst seviyede uyguluyoruz." diye konuştu.

Telefoncu Burak Demiralay da esnaf olarak maske, mesafe ve hijyene özellikle dikkat ettiklerini anlattı.

Valiliğin oluşturduğu noktalardan sık sık dezenfektan aldıklarını ifade eden Demiralay, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile hijyen desteğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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