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Edirne'de evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

21.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu annesinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı Ünal D, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İddiaya göre, Ünal D, dün Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanıcı maddeyle ateşe vermiş, alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yangın söndürülmüş, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan S.B, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan zanlı Ünal D, 25 Kasım Stadyumu çevresinde görülmüş, polis ekipleri tarafından pazar yeri içerisinde yakalanmıştı.

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