Edirne'de evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu annesinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

25 Kasım Stadyumu yakınlarında firari zanlı Ü.D'nin olduğunu görenler polise haber verdi.

Ekipler bölgede yaptıkları aramada pazar yerinde Ü.D'yi gözaltına aldı.

- Olay

İddiaya göre Ü.D, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanıcı maddeyle ateşe vermiş, alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yangın söndürülmüş, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan S.B, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan Ü.D'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

