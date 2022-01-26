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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

26.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli H.P'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki evini 1 ay boyunca fiziki takibe aldı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış, 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli H.P. gözaltına alındı.

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