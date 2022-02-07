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Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı

07.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan akademisyen gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bir üniversitede çalışan akademisyen M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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fetö polis Gözaltı Edirne

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