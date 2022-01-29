Edirne'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki aparta operasyon düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu kadın 5 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan apart sorumlusu S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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