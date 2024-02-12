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Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

AA AA
12.02.2024 14:37 | Son Güncelleme:
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mısır'da sosyal medya reklamları aracılığıyla Avrupa'da yaşama hayali sunan suç örgütünün Türkiye üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Örgütün İstanbul'a legal ve illegal yollardan getirdiği kişileri, Edirne'ye sevk ettiği, buradan da sınırı kaçak yollarla geçirmeye çalıştığı belirlendi.

Edirne JASAT ekipleri İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirdikleri operasyonda, 11 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kaçakçılığı

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