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Edirne'de göçün hüznü hem görsel hem işitsel anlatıldı

06.10.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de göçün hüznü hem görsel hem işitsel anlatıldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından göç fotoğrafları sergisi açıldı, repertuvarı göç türkülerinden oluşan konser düzenlendi.

Programda, 1989 yılında Bulgaristan'dan zorunlu göç sırasında gazeteci Behiç Günalan tarafından kaydedilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Açılışta konuşan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, her göçün kendi içinde bir hikayesi olduğunu belirtti.

Göçlerin acısıyla tatlısıyla yaşanmış hikayeler barındırdığını ifade eden Kırbıyık, "O yaşanmışlıkların o ülkenin kültürüne sağlamış olduğu katkılar var. Bugün de burada önce fotoğrafıyla sonra müziğiyle bunu göreceğiz." dedi.

Daha sonra Günalan, Vali Kırbıyık ve beraberindekilere sergiyi gezdirerek fotoğrafların hikayelerini anlattı.

Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler de türkülerin de insanlar gibi göç ettiklerini aktardı.

Türkülerin göçünün de en az insanlar kadar dramatik, zorlu ve uzun olduğunu belirten Hatipler, "Türküler de insanlar gibi zaman zaman göçlerini toplarlar. Türkülerimiz, bireyi toplumu, dünyayı, hayatı, sanatı anlamanın ana rehberidir." diye konuştu.

Programda İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Modern Folk Müzik Topluluğu Korosu göç türkülerini seslendirdi.

Konserde, "Çıkayım gideyim urum eline", "Ben bir göçmen kızı gördüm", "Arda boylarında", "Telli turnam", "Almanya acı vatan" gibi türküler seslendirildi.

Programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Hamzabeyli Gümrük Müdürü Hayati Demir, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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