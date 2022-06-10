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Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

10.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Havanın kapalı olduğu kentte, sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırdı.

Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte yağışın gelecek hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

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