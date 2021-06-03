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Edirne'de halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürünleri İstanbul Kapalıçarşı ve tatil yörelerinde satılacak

03.06.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürünleri İstanbul Kapalıçarşı ve tatil yörelerinde satılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, hayata geçirdikleri "Emeğim Kazanıyor Projesi" ile halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürettiği ürünlerin Kapalıçarşı ve tatil yörelerinde satılmasına aracılık edeceklerini duyurdu.

Canalp, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi'nde açılan sergiyi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezlerinin, 7'den 77'ye her yaştaki insanın el becerilerini ve kabiliyetlerini dışa vurabilmesine olanak sağladığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Canalp, "Bu proje 'Emeğim Kazanıyor Projesi'. Gerek bu yıl gerek geçmiş yıllar boyunca halk eğitimden belirli becerileri kazanmış kursiyerlerimizi taradık. Bunlarla birebir irtibata geçtik. Onlara şöyle bir teklifte bulunduk. Kabiliyet kazanmış olduğunuz ürünler her neyse bunları üretmeye devam edin. Biz, sizi bu ürünleri satan, pazarlayan kişilerle irtibatlandıralım." dedi.

Canalp, bağlantıları sağladıklarını, kadınların yoğunlukta olduğu kursiyerlerin üretime başladıklarını ifade etti.

Ürünlerin hediyelik eşya ve kullanımlık ev eşyaları olarak pazarlanmaya başlandığını belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Bu, sadece Edirne'deki esnafımızla da sınırlı kalmadı. Arkadaşlarımız İstanbul'da Kapalıçarşı'yı ziyaret ettiler. Antalya'yı ve Muğla'yı ziyaret ettiler. O bölgede hediyelik eşya satan esnafları da ziyaret etmek ve aradaki bağlantıyı kurmak suretiyle de inşallah önümüzdeki dönemde kursiyerlerimiz kendi evlerinde yapmış oldukları ürünlerle çok net bir maddi katkı sağlamış olacaklar. Eşlerinin yanında ikinci bir maaşı da hanelerine, evlerine kazandırmış olacaklar."

Meriç İlkokulu Mehter Takımı'nın dinleti sunduğu programda, hafta kapsamında düzenlenen slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Canalp tarafından verildi.

Hayat boyu öğrenme kurumları ve paydaş kurumların hazırladığı ürünlerin sergilendiği stantları eşi Ayten Canalp ve protokolle gezen Vali Canalp, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi, emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Edirne İl Göç İdaresi'nin standında, göçmenlerin yaptığı el ürünleri sergilendi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve kurum temsilcileri de katıldı.

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