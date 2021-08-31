Edirne'de hayatını kaybeden Kore Gazisi Bahattin Erginler son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Bahattin Erginler toprağa verildi.

Erginler'in Türk bayrağına sarılı naaşı Ayşekadın Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erginler'in cenazesi Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Erginler'in ailesi, yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gaziler ve askeri yetkililer katıldı.



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