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Edirne'de hayatını kaybeden Kore Gazisi Bahattin Erginler son yolculuğuna uğurlandı

31.08.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de hayatını kaybeden Kore Gazisi Bahattin Erginler son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Bahattin Erginler toprağa verildi.

Erginler'in Türk bayrağına sarılı naaşı Ayşekadın Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erginler'in cenazesi Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Erginler'in ailesi, yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gaziler ve askeri yetkililer katıldı.

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