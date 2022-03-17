Edirne'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde pek çok hırsızlık suç kaydı bulunan firari zanlı yakalanması sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, iş yerleri ve evlerden hırsızlık iddiasıyla aranan C.K'yı 700 Evler Caddesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. 5 ayrı hırsızlık suçu kaydıyla arandığı belirlenen C.K. hakimlikçe tutuklandı.



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