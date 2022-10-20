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Edirne'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

20.10.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Edirne'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde hırsızlık ve uyuşturucu olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S. E, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.E. ve aynı suçtan 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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