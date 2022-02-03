YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

03.02.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir evden 2 cep telefonu çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında çalınan cep telefonları ile 3,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Keşan ilçesine getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdiEdirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdi
"Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyasıyla Suriye'ye 719 tır yardım gönderildi"Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyasıyla Suriye'ye 719 tır yardım gönderildi
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyorTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Edirne İstanbul Keşan

Edirne Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:17
Öğle
13:33
İkindi
16:12
Akşam
18:38
Yatsı
20:01
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.