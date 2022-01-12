Edirne'de hurda malzemelerden hediyelik eşya üretiliyor

EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi geri dönüşüm atölyesinde hurda malzemelerden hediyelik eşya üretimine başlandı.

Belediyede geri dönüşümle hazırlanan ürünler, ziyaretlerde hediye ediliyor. Bu şekilde üretilen motosiklet maketi de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından Edirne Valisi Ekrem Canalp'e armağan edildi.

Helvacıoğlu, Vali Canalp'i ziyaretinde, tüm malzemelerin geri dönüşümle kullanılabilir hale getirilebildiğini söyledi.

İlçenin güzelleşmesi için hurdadan sokak dekorasyonu ürünleri de ürettiklerini anlatan Helvacıoğlu, "Araç lastiği, plastik, demir, ahşap ve cam atıkları geri dönüşüme kazandırıp uçak, araba, tank, motosiklet, yel değirmeni, ağaç ve hayvan maketlerine dönüştürdük. Bu maketlerle Geri Dönüşüm Parkı oluşturduk ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Birimlerimizde geri dönüşümde değerlendirilen malzemelerden hediyelik eşyalar yapmaya başladık." diye konuştu.

Vali Canalp de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Keşan Belediyesinin projelerini takip ettiğini kaydetti.

