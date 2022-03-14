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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

14.03.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.C. idaresindeki 59 NB 1114 plakalı otomobil, Çobançeşme köyü yakınlarında H.K. kontrolündeki 22 RH 719 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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