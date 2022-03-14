Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.C. idaresindeki 59 NB 1114 plakalı otomobil, Çobançeşme köyü yakınlarında H.K. kontrolündeki 22 RH 719 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz