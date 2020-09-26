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Edirne'de imaret aşçısının 15. yüzyıldaki balıkları besleme ritüeli canlandırıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 26.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Katılımcılar "Kurdun kuşun hakkı için" diyerek Tunca Nehri'ndeki balıkları besledi

EDİRNE (AA) - Osmanlı döneminin en önemli sağlık, eğitim ve sosyal dayanışma komplekslerinden sayılan Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde bereketlendirdiği yemeklerinin artanıyla balıkları besleyen aşçının geleneği canlandırıldı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, külliyenin bulunduğu mahallenin sakinleri, üniversite personeli 15. yüzyılda yaşayan Sultan II. Bayezid Külliyesi aşçılarından, artırdığı yemekleri Tunca Nehri'ndeki balıkları da doyurmasıyla bilinen Aşçı Yahya Baba'nın kabrini ziyaret etti.

Burada dua edilmesi sonrası Tunca Nehri kenarına geçen Rektör Yardımcısı Zafer ve katılımcılar "Kurdun kuşun hakkı için" diyerek nehre pilav serpti.

-Geçen hafta Emine Erdoğan da ritüeli gerçekleştirmişti

Geçen hafta külliye içerisinde bulunan Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılmıştı.

Erdoğan, açılış sonrası külliyenin yakınındaki Aşçı Yahya Baba'nın kabrini ziyaret edip dua etmişti.

Emine Erdoğan, Aşçı Yahya Baba'nın ritüelini canlandırmak gayesiyle bölgeye bir avuç pirinç serpmişti.

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