YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de istilacı tür su maymunlarının yerleştikleri alanlara zarar verdiği belirtildi

Edirne'de istilacı tür su maymunlarının yerleştikleri alanlara zarar verdiği belirtildi

08.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beytullah Özkan, ana vatanı Güney Amerika olmasına rağmen nehirler aracılığıyla Edirne'ye ulaşarak habitat oluşturan su maymunlarının yerleştikleri yerlerdeki düzeni bozduklarını belirtti.

Özkan, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğince Sarayiçi'nde düzenlenen programda, başta Bulgaristan olmak üzere Doğu Avrupa'daki çiftliklerde kürkleri için yetiştirilen su maymunlarının nehirler aracılığıyla Edirne'ye geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 30 yıl önce Edirne'de görülmeye başlanan su maymunlarının bölgedeki habitatının genişlediğine işaret eden Özkan, "Türkiye'de ilk su maymunu 1973 yılında Iğdır'da tespit edildi. Edirne'de Tunca Nehri'nde görülme tarihi ise 1994 yılı." dedi.

Su maymunlarının yerleştikleri alanda düzeni bozdukları vurgulayan Özkan, "Su maymunlarının habitatları bölgede genişlemeye devam ediyor. Yaşadıkları sulak alandaki sazları kesiyorlar. Bu nedenle bu bölgelerde yuvalanan kuşların yaşamasını engelliyorlar. Balık yataklarını bozuyorlar. Etçil değiller, yaşadıkları alandaki otlarla besleniyorlar. Bu istilacı tür bulundukları sulak alana zarar veriyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı çocuk yaralandıEdirne'de yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Diyarbakır 700 bin mevsimlik çiçekle süslendirildiDiyarbakır 700 bin mevsimlik çiçekle süslendirildi
Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendiMuğla’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:33
Öğle
13:18
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:45

Edirne Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

İrem eczanesi
Ipsala
Petek eczanesi
Havsa
Ülkü eczanesi
Merkez
Saglik eczanesi
Enez
Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Kirkpinar eczanesi
Uzunkopru
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Sokak ortasında dehşete düşüren saldırı! 8’i çocuk 9 kişi yaralandı

Sokak ortasında dehşete düşüren saldırı! 8’i çocuk 9 kişi yaralandı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.