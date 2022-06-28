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Edirne'de kavgada silahla ateş edip yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

28.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kavgada silahla ateş edip yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Edirne'de kavgada silahla ateş edip yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kavga sırasında tabancaya ateş edip yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Kayalıdere Sokak'ta C.G. ve A.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G, yanındaki silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçen S.B'ye isabet etti.

Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli C.G. polis merkezine giderek silahla teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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