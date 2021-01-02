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Edirne'de kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısıran Kamerun uyruklu kişi gözaltına alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 02.01.2021 09:37 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de caddede taşkınlık yaparken kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun elini ısıran Kamerun uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turan Dursun Caddesi'nde saldırgan tavırları olan kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Polisler, Kamerun uyruklu Aboubakar H'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada saldırgan tavırlarına devam eden yabancı uyruklu kişi, polis memurunun elini ısırdı.

Gözaltına alınan Aboubakar H, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlıya polis memuru maske taktı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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