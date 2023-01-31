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Edirne'de "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları sattıkları" iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

31.01.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde, "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları sattıkları" iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu etkisi olan kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların bağımlılara satıldığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Yeni Mescit, İspat Cami ve Büyük Cami mahallelerinde operasyon düzenledi.

O.E. ve G.E'nin üst aramasında 38'er kırmızı reçeteli ilaç, T.G. ve S.G'nin üzerinde 12'şer yeşil reçeteli ilaç, A.K.D'nin üst aramasında 5 yeşil reçeteli ilaç ve 0,96 gram eroin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Edirne Keşan uyuşturucu

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