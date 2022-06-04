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Edirne'de Kürek Festivali heyecanı yaşanacak

04.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk: "Umuyoruz Avrupa Şampiyonası'nı alıp burayı sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da kürek merkezi yapacağız"

EDİRNE (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, kürek festivaline ev sahipliği yapacak Edirne'yi bu sporun merkezi yapmak istediklerini söyledi.

Bugün gerçekleştirilecek Edirne Kürek Festivali öncesindeki antrenman turları sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ertürk, federasyon olarak güzel bir hayale ortak olduklarını ifade etti.

Meriç Nehri'nin Türkiye'nin kürek merkezi olacağını belirten Ertürk, "Uluslararası Kürek Federasyonuna (FISA) Avrupa Şampiyonası'na aday olduğumuzu söyledik. Umuyoruz Avrupa Şampiyonası'nı alıp burayı sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da kürek merkezi yapacağız." dedi.

Ertürk, Bosna Hersek ve Sırbistan'da yaptıkları milli takım kamplarını artık Meriç Nehri'nde yapmak istediklerini kaydetti.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba ise Meriç Nehri'nin Türkiye'nin ve dünyanın en iyi parkurlarından olacağını dile getirdi.

Bu konuda kurdukları hayalin yavaş yavaş gerçekleştiğini vurgulayan İba, "Niyetimiz önümüzdeki seneden itibaren burada Avrupa, dünya, Balkan, Türkiye yarışlarının yapılması. Bu hedefimize de çok yaklaştık gibi görüyorum. Burada bir bent yapılıyor. Bu bentin yapılmasıyla burası artık doğal bir havuz olarak kürekçilerin hizmetine girmeye başlayacak." diye konuştu.

Taşkınların önüne geçilmesi amacıyla nehre paralel bir kanal yapıldığını hatırlatan İba, "Bu kanalın yapılmasıyla birlikte bu taşkınlar artık tarih oldu. Adrenalinin merkezi olarak artık herkes Meriç Nehri'ne gelip burada sporunu yapacak diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Fenerbahçe ve Galatasaray, Edirne'de şube açmaya sıcak bakıyor

Fenerbahçe Kürek Şubesi Antrenörü Levent Avat ise ilk kez bir parkur yapılmasına bu kadar yaklaşıldığını söyledi.

Meriç Nehri'nin doğal bir parkur olduğunu belirten Avat, ilerleyen günlerde burada şubeler açabileceklerini kaydetti.

Galatasaray Kürek Kulübü Antrenörü Onur Kayacan da ilerleyen günlerde sarı-kırmızılı ekip olarak Edirne'de şube açabileceklerini dile getirdi.

Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde 2'incisi düzenlenecek "Edirne Kürek Festivali", Meriç Nehri'nde öğle seansında yapılacak yarışlarla gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 16 kulüp ve 350'ye yakın sporcunun kürek çekeceği festival öncesi, sporcular son hazırlıklarını tamamladı.

Saat 14.00'te başlayacak festivalde sporcular, 7 yarışta kürek çekecek.

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