YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de kurulan tıbbi ve aromatik bitkiler ormanında 188 bin fidan toprakla buluştu

Edirne'de kurulan tıbbi ve aromatik bitkiler ormanında 188 bin fidan toprakla buluştu

22.11.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kurulan tıbbi ve aromatik bitkiler ormanında 188 bin fidan toprakla buluştu

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği girişimleriyle kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan Lalapaşa Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ormanı'nda 188 bin ıhlamur, lavanta, adaçayı, kekik ve biberiye fidanı toprakla buluşturuldu.

Hacıdanişment köyü yolu üzerindeki 130 dekarlık bozuk orman arazisinde oluşturulan ormanın fidan dikim töreninde konuşan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı ve Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Türkiye'de ve dünya pazarında tıbbi ve aromatik bitkilere talebin gittikçe arttığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafyası, farklı iklim ve ekolojik koşullarıyla tıbbi ve aromatik bitki üretimi açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Canalp, "Biz de şehrimizde Vakfımız, Tarım ve Orman, Orman İşletme müdürlüklerimiz ile çalışma yapmak istedik. İnşallah girişimcilerimizin de burayı sahiplenmesiyle bu orman ilimizde çok kıymetli bir yere gelecektir." diye konuştu.

İl Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da sosyal ormancılığa önem verdiklerini belirtti.

Bozuk orman arazilerini, kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlaması amacıyla gelir getirici ceviz ve badem türleriyle ağaçlandırdıklarını ifade eden Ceylan, "Son yıllarda tıbbi aromatik bahçeleri önem kazanmaya başladı. Tıpta ve gastronomide önemli yer tutuyor. Biz de Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla 2 köyde tıbbi aromatik bitki bahçesi kurmayı planladık. Edirne'nin iklimine uygun 5 türü bu bahçemizde tercih ettik." dedi.

Konuşmaların ardından Canalp, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte lavanta fidanı dikip can suyunu verdi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri de ıhlamur, lavanta, adaçayı, kekik ve biberiye fidanlarını toprakla buluşturdu.

Törene, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftci, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Balı ve vakıf gönüllüleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecekAcil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecek
PARTNERHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyorHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı:

Edirne Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
13:05
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:21

Edirne Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazartesi

Edirne Cent Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Birgül Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.