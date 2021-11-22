Edirne'de kurulan tıbbi ve aromatik bitkiler ormanında 188 bin fidan toprakla buluştu

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği girişimleriyle kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan Lalapaşa Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ormanı'nda 188 bin ıhlamur, lavanta, adaçayı, kekik ve biberiye fidanı toprakla buluşturuldu.

Hacıdanişment köyü yolu üzerindeki 130 dekarlık bozuk orman arazisinde oluşturulan ormanın fidan dikim töreninde konuşan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı ve Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Türkiye'de ve dünya pazarında tıbbi ve aromatik bitkilere talebin gittikçe arttığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafyası, farklı iklim ve ekolojik koşullarıyla tıbbi ve aromatik bitki üretimi açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Canalp, "Biz de şehrimizde Vakfımız, Tarım ve Orman, Orman İşletme müdürlüklerimiz ile çalışma yapmak istedik. İnşallah girişimcilerimizin de burayı sahiplenmesiyle bu orman ilimizde çok kıymetli bir yere gelecektir." diye konuştu.

İl Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da sosyal ormancılığa önem verdiklerini belirtti.

Bozuk orman arazilerini, kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlaması amacıyla gelir getirici ceviz ve badem türleriyle ağaçlandırdıklarını ifade eden Ceylan, "Son yıllarda tıbbi aromatik bahçeleri önem kazanmaya başladı. Tıpta ve gastronomide önemli yer tutuyor. Biz de Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla 2 köyde tıbbi aromatik bitki bahçesi kurmayı planladık. Edirne'nin iklimine uygun 5 türü bu bahçemizde tercih ettik." dedi.

Konuşmaların ardından Canalp, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte lavanta fidanı dikip can suyunu verdi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri de ıhlamur, lavanta, adaçayı, kekik ve biberiye fidanlarını toprakla buluşturdu.

Törene, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftci, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Balı ve vakıf gönüllüleri katıldı.



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