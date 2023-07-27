YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de kuvvetli sağanak serinletti

Edirne'de kuvvetli sağanak serinletti

27.07.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün 41 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar yağışlı hava sistemiyle 23 derece seviyesine düştü.

Edirne'de kuvvetli sağanak, uzun zamandır bunaltan sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşan kent sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Öğle saatlerinde kapanan havanın ardından önce ara ara çiseleme ardından da gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlara geçerek sağanağın dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının dün 41 derecenin üzerine çıkarak son zamanların en yüksek sıcaklığına ulaştığı kentte yağışlı hava sistemi hava sıcaklığını düşürdü, havayı serinletti.

Hava sıcaklığının 23 derecelere düşmesi uzun zamandır sıcak havayla mücadele eden kent sakinlerini rahatlattı.

Yağışın aralıklarla akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördüIsparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü
Avcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyorAvcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Aziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyorAziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyor
Anahtar Kelimeler:
sağanak sıcaklık yağış

Edirne Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:56
Öğle
13:25
İkindi
17:22
Akşam
20:45
Yatsı
22:27

Edirne Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Ugur eczanesi
Kesan
Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Tufan eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Hayat eczanesi
Enez
Uysal eczanesi
Ipsala
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Simidi ters döndü! Saniyelerce baş aşağı kaldı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.