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Edirne'de lavanta tarlasında "gün batımı yogası" yapıldı

16.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir grup, "Lavanta Tarla Günleri" etkinliği kapsamında gün batımında yoga yaptı.

Edirne'de lavanta tarlasında "gün batımı yogası" yapıldı

Edirne Valiliğinin himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin desteklediği "Edirne 6. Lavanta Tarla Günleri", enstitünün Lozan Caddesi'ndeki çeşit deneme tarlasında sürüyor.

Lavanta tarlasında bir araya gelen grup, yoga eğitmeni Tuğçe Tarancı yönetiminde mor çiçekler arasında yaklaşık yarım saat egzersiz yaptı.

Tarancı, AA muhabirine, günün stresini yoga yaparak attıklarını söyledi.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Tarancı, "Tatlı bir rüzgar eşliğinde gün batarken keyifli bir etkinlik oldu. Ayaklarımız toprağa basarken, güzel lavanta kokuları eşliğinde gün batımı ışıklarıyla yoga yaptık." dedi.

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