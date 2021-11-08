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Edirne'de mahsur kaldığı yerden itfaiyenin kurtardığı kediyi mahalleli sahiplendi

08.11.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de mahsur kaldığı yerden itfaiyenin kurtardığı kediyi mahalleli sahiplendi

Edirne'de mahsur kaldığı yerden itfaiyenin kurtardığı kediyi mahalleli sahiplendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de mahsur kaldığı binanın çatısından kurtarılan kedi yavrusu, mahalleli tarafından sahiplenildi.

Fatih Mahallesi Şehit Cengiz Karaca Sokak'ta kullanılmayan bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi gören çevre sakinleri, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak kediyi kurtarmak istedi.

Korkuyla binanın yanındaki ağaca tırmanan kedi bir dalda mahsur kaldı.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri file yardımıyla kediyi yakalayarak ağaçtan indirdi.

Mama ve su verilen kedi yavrusu, mahalle sakini Ayşe Ersoy tarafından geçici olarak sahiplenildi.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin sesini birkaç gündür duyduğunu ama yerini tespit edemediğini söyledi.

Kedinin bugün çatıda olduğunu fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istediklerini belirten Ersoy, "Çağırdık itfaiye ekiplerini. Kedi çok inatçı çıktı, çok korktu. Çok şükür kurtardık ekiplerin sayesinde. Şimdi güzel bir yuva bulana kadar benimle kalacak." dedi.

Mahalle sakinlerinden Yücel Alkan da birçok kişinin kedinin kurtarılması için yardımcı olduğunu belirterek, "4-5 gündür bu yavrucuk oradaydı. Bir türlü alamadık. Sağ olsunlar kurtardılar. Kardeşimiz geçici olarak sahiplendi. İsteyen birine verecek." diye konuştu.

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