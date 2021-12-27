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Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi

27.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapılıyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırmasını yaparak not alıyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde denetim yapılan bir markete alışverişe gelen Mukadder Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, döviz kuru düşüşünün fiyatlara yansımadığını düşündüğünü söyledi.

İndirimlerin yeterli olmadığını belirten Karaman, "Bu da vatandaşa zulüm diyebilirim. Alabilen var alamayan var. Ama gidişatı olumlu görüyorum inşallah daha iyi olacak. Her şey yoluna girecek." dedi.

Polat Öztaş da bazı ürünlerin fiyatlarında indirim olduğunu belirtti.

Kurdaki geri çekilmenin alışveriş yaptığı markette fiyatlara yansımaya başladığını ifade eden Öztaş, "Diğer marketlerde de var sıvı yağda ve kaşar peynirde bir düşüş var. Normalde daha yüksek fiyatlardaydı. Şu an biraz daha uyguna alabiliyoruz. Denetimlerin olması gerekiyor. Bu dönemde çok haksız şeyler olduğuna da inanıyorum. Dolarla alakası olmayan şeylerin de fiyatları arttı. O yüzden denetimlerin yapılması çok güzel." diye konuştu.

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