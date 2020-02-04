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Edirne’de maske krizi

EDİRNE HABERLERİ  | 04.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Edirne’ye alışverişe gelen Bulgaristan uyruklu vatandaşların ülkelerinde yaşanan grip salgınından korunmak için kutu kutu maske alması ve korona virüsü nedeniyle Türkiye’deki maskelerin Çin’e gönderilmesiyle birlikte Edirne’de ‘maske krizi’ yaşandığını söyleyen eczacılar ve medikalciler, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, şok içerisinde olduklarını ifade etti.Alışveriş için Edirne’ye gelen Bulgaristan uyruklu vatandaşların, ülkelerinde yaşanan grip salgınından korunmak için yüzlerine maske taktıkları görüldü.

Edirne’ye alışverişe gelen Bulgaristan uyruklu vatandaşların ülkelerinde yaşanan grip salgınından korunmak için kutu kutu maske alması ve korona virüsü nedeniyle Türkiye’deki maskelerin Çin’e gönderilmesiyle birlikte Edirne’de ‘maske krizi’ yaşandığını söyleyen eczacılar ve medikalciler, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, şok içerisinde olduklarını ifade etti.
Alışveriş için Edirne’ye gelen Bulgaristan uyruklu vatandaşların, ülkelerinde yaşanan grip salgınından korunmak için yüzlerine maske taktıkları görüldü. Edirne’de alışverişlerini tamamladıktan sonra Bulgaristan’a dönüş yapmadan önce eczanelere ve medikallere giden Bulgaristan uyruklu vatandaşlar, kutu kutu maske almaya başladı.
Korona virüsü nedeniyle maske üreten firmaların yerli esnafa maske satışı yapmadığını ve yapanlarında yüksek miktarda zam uyguladığını öne süren Edirneli medikalci Erol Cömert, İstanbul’a giden vatandaşların yola çıkmadan önce eczanelere veya medikallere giderek maske aldıklarını söyledi.
Maske satışlarında aşırı yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Cömert, işletmesinde sadece 20 tane maske kaldığını ve o maskelerin de saatler içerisinde satılacağını söyledi.
Maske fiyatlarının internette en az 3 kat zamlandığını vurgulayan Cömert, bunu fırsatçılık olarak değerlendirdi.
45 yıldır eczacılık yaptığını açıklayan Eczacı Şükrü Ciravoğlu ise eczanelerde ve ecza depolarında kağıt maskelerin kalmadığını belirterek, stokların tahmin etmedikleri şekilde tükendiğini söyledi.

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İkindi
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Akşam
18:39
Yatsı
20:01

Edirne Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Gülden Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Sultan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
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