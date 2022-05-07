Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Kirişhane mevkisinde suda bir kişinin olduğunu görenler güvenlik güçlerine haber verdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, nehirde adacıktaki kadını bot yardımıyla bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı.

Nehre düştüğü belirtilen T.K'nin (41) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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