Edirne'de mobil aşı ekipleri köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor

EDİRNE (AA) - Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3'üncü il olan Edirne'de, mobil aşı ekipleri köy köy dolaşarak aşı hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.

Edirne'de mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplumsal bağışıklığın sağlanması için köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı ekiplerin ilçeye bağlı köylere giderek sırası gelenlere aşı yaptığı belirtildi.

Salgının kontrol altına alınması için etkin aşılamanın önemli olduğu aktarılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahı toplum geneli yapılacak Kovid-19 aşılamasıdır. İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşılama Ekibi tarafından Hıdırköy ve Sarpdere köylerinde Biontech ve Sinovac Kovid-19 aşılarının uygulaması gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'de, salgınla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 581 bin 849 Kovid-19 aşısı uygulandı.

Aşı uygulamalarının başarıyla sürdüğü Edirne, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 82,7'lik oranla Türkiye'de en yoğun aşılama yapılan iller arasında 3'üncü sırada yer alıyor.

