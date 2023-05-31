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Edirne’de mobilya deposundaki yangın söndürüldü

31.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de mobilya, temizlik ve gıda malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne’de Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Söndürme çalışmalarına ilçelerdeki itfaiyeler, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de destek verdi. Büyük hasara neden olan olan yangın sonrası depolardaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangının yol açtığı hasarın ise 50 milyon Türk lirası olduğu tahmin ediliyor. Yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından hasarın boyutu belirlenecek. Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi edindi.

Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri ise yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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