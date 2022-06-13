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Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

13.06.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir müzikholde 3 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, ilçedeki bir müzikhole giden M.G, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ç.D, A.K. ve E.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çıkan arbedede elinden yaralanan şüpheli M.G. de tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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