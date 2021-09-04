Edirne'de ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara giriş yasağını 30 Eylül'e uzattı.

Türkiye'nin pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle ağustos ayında giriş yasağı getirilmişti.

Valilik aldığı yeni kararla söz konusu yasağı 30 Eylül saat 24.00'e uzattı. Yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık ve benzeri faaliyetlerde bulunanların yasaktan muaf olduğu belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz