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Edirne'de ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı

04.09.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara giriş yasağını 30 Eylül'e uzattı.

Türkiye'nin pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle ağustos ayında giriş yasağı getirilmişti.

Valilik aldığı yeni kararla söz konusu yasağı 30 Eylül saat 24.00'e uzattı. Yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık ve benzeri faaliyetlerde bulunanların yasaktan muaf olduğu belirtildi.

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