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Edirne'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

30.07.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği'nce, ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır."

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