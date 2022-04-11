Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil egzozu çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden Hekimbaşı Abdullah Molla Sokak'ta el arabasıyla çevrede şüpheli hareketlerde bulundukları tespit edilen M.Ç. ve V.D. polis ekiplerince durduruldu.

El arabasında bulunan egzozun aynı sokaktaki bir otomobile ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve V.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



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