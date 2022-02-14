Edirne'de otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 06 DY 5860 plakalı otomobil, Şevki Arman Caddesi'nde A.B. idaresindeki 34 EYY 518 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada sürücü E.B. ile çöp kamyonunun arkasında duran işçi Y.T. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



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