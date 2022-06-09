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Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

09.06.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.T'nin kullandığı 34 EY 2593 plakalı otomobil, Edirne-Kırklareli D20 kara yolunun 21. kilometresi Hasköy köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü A.T. ile araçtaki S.B. ve D.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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