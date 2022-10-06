Edirne'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Mithat Gücüyener Caddesi'ndeki park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümüne giren kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu otomobil sahibine bildirdi.

Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan otomobilin sahibi, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden kurtardığı kediyi, kenarda bekleyen anne kedinin yanına bıraktı.​​​​​



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