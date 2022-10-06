YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Edirne'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

06.10.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Mithat Gücüyener Caddesi'ndeki park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümüne giren kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu otomobil sahibine bildirdi.

Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan otomobilin sahibi, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden kurtardığı kediyi, kenarda bekleyen anne kedinin yanına bıraktı.​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacakUluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak
Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kameradaAdana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada
Sivasspor-Ballkani maçına doğruSivasspor-Ballkani maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Keşan kedi İtfaiye

Edirne Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:09
Öğle
13:07
İkindi
16:19
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.