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Edirne'de otomobilin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

02.05.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otomobilin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A'nın kullandığı otomobil, Değirmenyeni köyü yakınlarında Tunca Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından nehirden çıkarılan sürücü ile araçtaki N.A ve E.A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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