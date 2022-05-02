EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A'nın kullandığı otomobil, Değirmenyeni köyü yakınlarında Tunca Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından nehirden çıkarılan sürücü ile araçtaki N.A ve E.A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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