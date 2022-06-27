YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

27.06.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Muammer Aksoy Caddesi Tatsan Kavşağı'nda, K.A. idaresindeki 22 DA 396 plakalı araçla çarpışan O.A'nın kullandığı 06 YGS 52 plakalı otomobil devrildi.

Kazada sürücü O.A ile yanındaki U.C.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttıYıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı
Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısıHatay çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştıZonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Edirne Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:34
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.