YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı

Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı

06.12.2023 07:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları denetimlerde ters yönden seyreden M.G'nin kullandığı 34 DOH 997 plakalı tırı durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla bir süre kaçtıktan sonra Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü girişinde yakalandı.

Aracından inen sürücü M.G, görevli polis memuru E.Ş'ye yumruk attı.

Gözlükleri kırılan ve yüzünden yaralanan E.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.G. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen sürücü M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da polis memurunu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldiMuş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldi
Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisiDiyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi
Rize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden olduRize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
denetim Kapıkule sınır kapısı

Edirne Namaz Vakitleri 6 Aralık Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:19
Öğle
13:10
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:17

Edirne Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Çarşamba

Erkan eczanesi
Kesan
Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Arzu eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Korkut eczanesi
Merkez
Fiçicioglu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.