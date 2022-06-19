Edirne'de polise yumruk attığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik kazası yapan bir sürücü, olaya müdahale eden trafik polisine yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, T.Ş'nin kullandığı otomobil, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı ve yan döndü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan T.Ş, olaya müdahale eden trafik polisine yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürülen polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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