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Edirne'de sağanak nedeniyle oluşan zararın tespit çalışmaları yapılıyor

19.06.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları sonrası meydana gelen hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal, AA muhabirine, dün meydana gelen şiddetli yağıştan Saros Körfezi'ne kıyısı olan Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinin etkilendiğini söyledi.

Yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Ünal, "Keşan Belediyesi ekipleri, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerini yapıyor. Erikli'de yağış nedeniyle evlerin bahçeleri, yollar ve kaldırımlar büyük oranda zarar gördü. Evlerde yaşanan su baskını ile ilgili bir ihbar almadık. Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz." dedi.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen de bölgenin kısa sürede yüksek miktarda yağış aldığını dile getirdi.

Köylerdeki bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü anlatan Şen, "Dün de incelemede bulunduk kısa sürede süratli gerçekleşen yağışın ortaya çıkardığı bir zarar var. Bazı tarım arazilerinde su var halen. Sahil şeridimizdeki tarım arazilerimizde toprak kayması nedeniyle oluşan bir zarar var. Bununla ilgili tespit çalışmaları da sürüyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Saros körfezi keşan belediyesi

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