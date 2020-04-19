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Edirne'de sahilde bitkin bulunan pelikan orman işletmesinde bakılıyor

EDİRNE HABERLERİ  | 19.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Edirne'de sahilde bitkin bulunan pelikan orman işletmesinde bakılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde sahilde bitkin halde bulunan pelikan, orman işletme müdürlüğünde bakım altına alındı.

Enez sahil kesiminde yaşayanlar, kumsalda bir pelikanın uçmaya çalıştığını ancak havalanamadığını gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Enez Doğal Yaşamı Çevreyi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği görevlileri geldi.

Görevliler pelikanın yaralı olmadığını sadece bitkin düştüğünü belirledi.

Dernekte bir süre bakımı yapıldıktan sonra Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen pelikan, burada beslenip bakılmaya başlandı.

Pelikanın hazır olduğunda yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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