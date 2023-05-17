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Edirne'de sahipsiz hayvanları korumak isterken darbedildiğini öne süren kadın polise başvurdu

17.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sahipsiz hayvanları korumak isterken komşusu tarafından darbedildiğini öne süren kadın polise başvurdu.

Edirne'de sahipsiz hayvanları korumak isterken darbedildiğini öne süren kadın polise başvurdu

İddiaya göre, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, Aşağı Zaferi Mahallesi'ndeki evinin önünde aynı mahallede oturan A.S. ile sahipsiz köpekler nedeniyle tartışmaya başladı.

Sahipsiz köpeklerin kendi köpeğine saldırdığını iddia eden A.S, Cebeci'yi darbetti.

Hastaneye giderek darp raporu alan Cebeci, komşusu hakkında polise şikayette bulundu.

Cebeci, AA muhabirine, derneklerinin Keşan Belediyesi ile sahipsiz hayvanların bakımı ve korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sahipsiz hayvanların bakımı sırasında üzücü bir olay yaşadığını belirten Cebeci, "Mahallemizde hiçbir zararı olmayan küpeli, bakımını yaptığımız canlarımız var. Başka köpek geldiği zaman bölgecilik yapıp onları kovalayabiliyorlar. Bu mahallede sahipli bir canımız var. Bahçesinden dışarıya çıktığı için ve sahip çıkamadıkları için sürekli sokakta. Bunlarda görüyor ve dalaşa giriyorlar. Bende onun üzerine dışarıya çıktım ve sahibi tarafından darp edildim. Sokak canlarını istemediğini söyledi. Bende sokakların sokak canları için olunduğunu söyledim." dedi.

Cebeci, kanuna göre sahipli köpeklerin sahipleri tarafından tasmayla gezdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Darbedilip hakarete uğradığı için çok üzgün olduğunu anlatan Cebeci, şunları kaydetti:

"Bir kadının bir kadına bunu yapması üzücü. Biz anneyiz her türlü canlıya elini uzatan insanlarız. Sadece kendi köpeğimizi değil sokak canlarını da düşünen insanlarız. Anne olarak yüreğimiz daha farklı kadın olarak. Ben çok üzüldüm hemcinsim tarafından saldırıya uğrayıp, darbedilmek beni çok üzdü o yüzden kınıyorum. Adli sürecimiz başladı. Davacıyım sonuna kadar gideceğim."

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