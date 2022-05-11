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Edirne'de "Selimiye ziynetleri" sergisi açıldı

11.05.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "Selimiye ziynetleri" sergisi açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Selimiye Camisi'ni daha iyi tanıtılması amacıyla "Selimiye ziynetleri" sergisi açıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ali Mehmetcik Oğuz, Selimiye Vakıf Müzesi'nde, Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında açılan serginin hayırlı olmasını diledi.

Selimiye Camisi'nin restorasyonda olduğunu hatırlatan Oğuz, "Selimiye Camisi'nin restorasyonu aralık ayında başlamıştı. Edirne'ye gelen ziyaretçilerin Selimiye Camisi'nin özelliklerini öğrenmesi amacıyla böyle bir sergi açtık. Sergide Selimiye'nin tüm özellikleri bilgi notu ve fotoğraflarıyla anlatılıyor. " dedi.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi 20 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Serginin açılışına, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Edirne Rölove ve Anıtlar Müdürü Tahir Yalçın, Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir ve şube müdürleri katıldı.

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